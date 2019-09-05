Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin önüne sürekli engel çıkartıyorlar.
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin önüne sürekli engel çıkartıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:58 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin önüne sürekli engel çıkartıyorlar. Hiç şüpheniz olmasın aynı ürünü kendimizin geliştirmesiyle engel anlamsız hala gelecek." - ANKARA
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