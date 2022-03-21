Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız" - Son Dakika

ATO Congresium'da Forum Metaverse etkinliğine katılanlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Davetiyenin plaket olarak takdimi
Hatıra fotoğraf çekimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitap imzalaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğine katılarak konuşma yaptı. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum."
Kaynak: AA
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