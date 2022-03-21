Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız"

21.03.2022 16:00

ATO Congresium'da Forum Metaverse etkinliğine katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Davetiyenin plaket olarak takdimi Hatıra fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitap imzalaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum...

ATO Congresium'da Forum Metaverse etkinliğine katılanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Davetiyenin plaket olarak takdimi

Hatıra fotoğraf çekimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitap imzalaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğine katılarak konuşma yaptı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız

YORUMLAR
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İnce: Cumhurbaşkanı olduğumda, İHA'ları, SİHA'ları destekleyeceğim İnce: Cumhurbaşkanı olduğumda, İHA'ları, SİHA'ları destekleyeceğim Ebeveynlere 'kardeş kıskançlığı' uyarısı: '2 bebekle karşı karşıya kalabilirsiniz' Ebeveynlere 'kardeş kıskançlığı' uyarısı: '2 bebekle karşı karşıya kalabilirsiniz'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız" - Son Dakika
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