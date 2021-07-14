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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinde ulaşım yatırımlarımızın çok büyük rolü vardır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinde ulaşım yatırımlarımızın çok büyük rolü vardır"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinde ulaşım yatırımlarımızın çok büyük rolü vardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinde ulaşım yatırımlarımızın çok büyük rolü vardır. Aynı şekilde 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızda da ulaşıma büyük önem veriyoruz. Ulaşım projelerimizi planlarken ve hayata geçirirken, sadece bugünün problemlerine neşter atmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin geleceğini garanti altına alacak bir bakış açısıyla hareket ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın - Kurucaşile Yolu Açılış Törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Yolun güzergahının Fatih Sultan Mehmet'in 'Çeşm-i cihan', yani Dünyanın gözbebeği olarak tarif ettiği bir coğrafyadan geçtiğini ifade etti. Bu bölgenin tarihi dokusu ve tabii güzellikleriyle Batı Karadeniz'in en nadide yerleri arasında bulunduğunu ifade eden Erdoğan, son yıllarda Türkiye'nin turizm alanında yakaladığı ivmeye bağlı olarak bölgenin yurt içi ve yurt dışından turist çekmeye başladığını aktardı. Bölgenin zorlu coğrafi şartlarının turizm ve diğer alandaki potansiyelinin tam manasıyla hayata geçmesine engel teşkil ettiğini belirten Erdoğan, "Özellikle ulaşım konusunda hem burada yaşayan vatandaşlarımız hem güzergahı kullanan yolcularımız sıkıntılarla karılaşıyordu. Bu sorunu çözmek amacıyla doğu-batı yönünde ulaşımı sağlayan Bartın ile Amasra'yı Kurucaşile Cide'ye bağlayan 90 kilometre uzunluğundaki yolu 75 kilometreye düşürecek şekilde yeniden projelendirdik" dedi.

Yolun Çakraz-Karaman köyü arasında kalan 11.8 km kesiminin bugün hizmete açıldığını bildiren Erdoğan, "Böylece güzergahın 37.6 km kesimi bölünmüş yol 4 buçuk km'lik Amasra bağlantısını ise tek yol standardında tamamlamış oluyoruz. Bugün açılışını yaptığımız kesimler 968 metrelik Çakraz Tüneli'nin yanı sıra bin 529 metrelik Cumayanı Tüneli, 2 bin 316 metrelik Dizlermezeci meydan tünelleri de bulunuyor. Ayrıca bu güzergahta 267 metrelik Cumayanı viyadüğü ile 320 metrelik altı adet çift köprü inşa ettik. Proje kapsamında Akkonak, Kalaycı, Cumayanı ve meydan olmak üzere toplam 4 adet kavşağın yapımını tamamladık. Dağlık ve gerçekten sıkıntılı bir bölgede yer alan yollarımızı tünel ve viyadüklerde çok daha geniş, rahat ve emniyetli hale getirdik" diye konuştu.

"10, 8 milyon lira tasarruf sağlayacağına inanıyoruz"

Yolun 10.8 milyon liralık bir tasarruf sağlayacağını bildiren Erdoğan şunları söyledi:

"Bu yol projemizle 14.9 km olan güzergahı 11.8 km indirerek 3.1 km kısalttık. Bu şekilde seyahat süresini 15 dakika düşürdük. Hizmete alınan kesimin burada yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimize zamandan 9,1 milyon lira akaryakıttan 1.7 milyon lira olmak üzere toplam 10,8 milyon lira tasarruf sağlayacağına inanıyoruz. Bartın-Amasra Kurucaşile Cide yolunun tamamının hizmete girmesiyle yol mesafesini 15 km kısaltmış olacağız."

Turizmden ticarete yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz bölgesinin çok farklı bir seviyeye taşınacağını söyleyen Erdoğan, "Toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 buçuk milyar olan Çakraz köyü Karaman yolunun yolun hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımızı, herkesi tebrik ediyorum. Biz, şanlı tarihi ile medeniyeti ile değerleriyle büyük bir milletiz. Biz, aynı zamanda geleceğe dair büyük hayalleri ve hedefleri olan bir devletiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 senesine her bakımdan daha güçlü, üretken, müreffeh bir şekilde girmek istiyoruz. Bununla da yetinmiyor 2023 hedeflerimizin rehberliğinde 2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapısını kuruyoruz. Ülkemizin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesine ulaşım yatırımlarımızın çok büyük rolü olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonlarında da ulaşıma büyük önem verildiğini kaydeden Erdoğan, "Ulaşım projelerimizi planlarken ve hayata geçirirken sadece bugünün problemlerine neşter atmakla kalmıyor aynı zamanda ülkemizin geleceğini garanti altına alacak bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Göreve geldiğimizde patates deposu yapılması tartışılan, tam 10 hükümet ve 17 Bakan eskiten Bolu Tüneli'ni adeta rekor sürede bir amaçla hizmete açtık. Asrın projesi Marmaray ve Avrasya Tüneli'ni devreye alarak Asya ve Avrupa'yı denizin altından iki kez buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Bu yatırımlara pek çok eserin eklendiğini belirten Erdoğan, İstanbul, Bursa-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu gibi birçok otoyolun inşa edilerek 84 milyonun istifadesine sunulduğunu aktardı.

"Bu zihniyetin günümüzdeki temsilcileri geride bıraktığımız 19 yıllık dönemde bizim de karşımızdaydı"

Erdoğan, tüm projeleri muhalefetin engellemelerine rağmen hayata geçirdiklerini belirterek, "Vatan Caddesi'ne 'buraya uçak mı indireceksiniz' diye karşı çıkanlar GAP Projesini 'milletin hakkını yiyecek' diye eleştirenler, Keban Barajı için 'kurbağalara göl yapıyorsunuz' diyenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü 'azınlık geçecek' diye yaftalayanlar, rahmetli Özal'ın inşa ettiği ikinci köprüyü engellemek için her yola başvuranlar, 'Uçağın inmediği yere havalimanı yapılır mı' diyerek güya dalga geçenler, bu zihniyetin günümüzdeki temsilcileri geride bıraktığımız 19 yıllık dönemde bizim de karşımızdaydı. Kimi zaman mahkemeler yoluyla, kimi zaman yalan furyasıyla kimi zaman sokak olaylarıyla ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye kalktılar. Hayırdan başka laf, kargadan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul projesine aynı saiklerle karşı çıktığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Projesi eleştirilerine yönelik konuşan Erdoğan, "Müjdesini 11 yıl önce milletimizle paylaştığımız, ciddi hazırlık yaptığımız, emek verdiğimiz, bilim insanlarının katkısını alarak tekemmül ettirdiğimiz bu vizyon projesini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz bunlara aldırmıyor çapsızların irademizi kırmasına müsaade etmeden doğru bildiğimiz yoldan ilerlemeyi sürdürüyoruz. Çünkü biz dertliyiz, bu ülkeye ve millete sevdalıyız. Biz her akşam yastığa başımızı koyduğumuzda bugün halk için hak için ne yaptık, ne yapıyoruz diye kendimizi hesaba çekiyoruz. Biz, merhum Neşet Ertaş'ın o güzel ifadesiyle aşkınan çalışanın yorulmayacağına inanıyoruz. Biz sebat ettiği zaman Türkiye ve Türk milletinin neler başaracağını gayet iyi biliyoruz. Allah ömür milletimiz de destek verdikçe ülkemize aşkla şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz. Son 19 yıldır olduğu gibi eserlerimizle yollar, köprüler, hastaneler, tünellerle ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Bugün açılışını yaptığımız yolu eser ve hizmet ve eser siyasetimizin en son nişanesini olarak görüyoruz" dedi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinde ulaşım yatırımlarımızın çok büyük rolü vardır

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kurucaşile, Bartın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinde ulaşım yatırımlarımızın çok büyük rolü vardır' - Son Dakika


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