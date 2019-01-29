Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Şu Anki Kömür Rezervi 20 Milyar Tona Ulaştı.
9 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin şu anki kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ülkemizin şu anki kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Türkiye
'nin kömür rezervinin toplam değeri ise 300-350 milyar dolar civarında. Hedefimiz bu rezervin tamamını ülkemize kazandırmaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:54 Kaynak: AA
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