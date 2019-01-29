Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Şu Anki Kömür Rezervi 20 Milyar Tona Ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Şu Anki Kömür Rezervi 20 Milyar Tona Ulaştı.

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin şu anki kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin şu anki kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Türkiye'nin kömür rezervinin toplam değeri ise 300-350 milyar dolar civarında. Hedefimiz bu rezervin tamamını ülkemize kazandırmaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:54 Kaynak: AA

Politika
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