Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün...
49 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir."
ABD'li komutanlar "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'na geliyor Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine yanıt: Elbette ki katılacağız Türkiye sınırında hareketlilik! ABD'nin zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerinde Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi