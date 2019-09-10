Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün...

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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