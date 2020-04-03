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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzeri uygulanan sokağa çıkma yasağını...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzeri uygulanan sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da getirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzeri uygulanan sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da getirdik. 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular sokağa çıkamayacaktır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:28 Kaynak: İHA
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