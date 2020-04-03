Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzeri uygulanan sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da getirdik. 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular sokağa çıkamayacaktır." - İSTANBUL