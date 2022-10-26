Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı! Videoda Atatürk ve Şakir Zümre detayı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin Yüzyılı vizyonuyla ilgili paylaşımda Atatürk ve Şakir Zümre detayı dikkat çekti.

PAYLAŞIMINA NOT DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımına "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak" notunu düştü.