Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı! Videoda Atatürk ve Şakir Zümre detayı dikkat çekti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı! Videoda Atatürk ve Şakir Zümre detayı dikkat çekti

26.10.2022 20:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak" notuyla Türkiye Yüzyılı konulu bir video yayınladı. Videoda Atatürk ve Türkiye'nin yerli ve milli silah sanayinin kurulmasına öncülük etmesini istediği Şakir Zümre ile ilgili detay dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin Yüzyılı vizyonuyla ilgili paylaşımda Atatürk ve Şakir Zümre detayı dikkat çekti.

PAYLAŞIMINA NOT DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımına "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak" notunu düştü.

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı! Videoda Atatürk ve Şakir Zümre detayı dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı! Videoda Atatürk ve Şakir Zümre detayı dikkat çekti - Son Dakika
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