Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Yakın Çevresinde Yaşanan Kritik Hadiseler 31 Mart Mahalli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Yakın Çevresinde Yaşanan Kritik Hadiseler 31 Mart Mahalli...

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yakın çevresinde yaşanan kritik hadiseler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yakın çevresinde yaşanan kritik hadiseler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyadan aynı şekilde takip edilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:29 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi

Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:14:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Yakın Çevresinde Yaşanan Kritik Hadiseler 31 Mart Mahalli...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]