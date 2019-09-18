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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yönetim sistemini değiştirirken en çok hassasiyet gösterdiğimiz...

1 saat önce

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin yönetim sistemini değiştirirken en çok hassasiyet gösterdiğimiz...

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:47 Kaynak: AA
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