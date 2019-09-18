Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yönetim sistemini değiştirirken en çok hassasiyet gösterdiğimiz...

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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:47 Kaynak: AA
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. (2)
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