Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkesine ve halkına hizmet için koşturan kamu görevlilerine pusu kuranları,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkesine ve halkına hizmet için koşturan kamu görevlilerine pusu kuranları, darp edenleri asla unutmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkesine ve halkına hizmet için koşturan kamu görevlilerine pusu kuranları, darp edenleri asla unutmayacağız" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 07:20 Kaynak: İHA
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