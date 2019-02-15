Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uludağ'ı Hem Bursamız Hem Ülkemiz İçin Daha Verimli Değerlendirmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uludağ'ı Hem Bursamız Hem Ülkemiz İçin Daha Verimli Değerlendirmek...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uludağ'ı hem Bursamız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla, Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uludağ'ı hem Bursamız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla, Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:51 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Uludağ, Politika
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