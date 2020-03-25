Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi - Son Dakika

Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında, "Bugün itibariyle dünya çapında kovit-19 hastası sayısı 426 bine, ölü sayısı da 19 bine ulaşmıştır. Ülkemizde ise 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Kovit-19 teşhisi konan 1872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Devlet olarak tüm kurumlarımızla üzerimize düşenleri yaparken vatandaşlarımızdan da destek ve anlayış bekliyoruz. Sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kurumlarımız başta olmak üzere bu hastalığın yayılmasını önleyecek tüm birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaparak, Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgını için alınan önlemleri açıkladı. "Türkiye olarak çevremizdeki ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ile birlikte yakın tarihte eşine az rastlanan bir tehditle karşı karşıyayız." diyen Erdoğan, "Bu tehdit bulaşıcı bir hastalıktır. İlk defa Çin'de başlayan ve yeni koronavirüs salgını olarak bilinen kovit-19 hastalığı neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Türkiye, hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri gelişmeleri yakından takip eden, tedbirleri vakitlice alan ender ülkelerden biridir. Sağlık Bakanlığımız Ocak ayı başında, yani henüz Çin'de bile ilk ölüm vakası yaşanmamışken bünyesinde kriz merkezini kurmuş, hemen arkasından da Bilim Kurulunu oluşturmuştur. Ülkemizde kovit-19'la ilgili fiili tedbirler 20 Ocak'tan itibaren alınmaya başlanmıştır. Şubat'ın ilk günü Çin'in Wuhan şehrindeki vatandaşlarımız ülkemize getirilerek karantina altına alınmış, hamdolsun 14 günün sonunda hepsi de sağlıklı olarak evlerine gitmiştir." dedi.

"ÇOK SAYIDA TEDBİRİ SERİ BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRDİK"

Hastalığın ortaya çıkmasıyla alınan tedbirleri açıklayan Erdoğan, "Hastalığın ilk çıkış yeri olan Çin'den başlayarak hastalığın salgın düzeyin ulaştığı ülkelerle uçak seferleri hemen durdurulmuş, kara sınırlarımız kontrol altına alınmış, gerektiğinde kapatılmıştır. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın tamamı ülkemize girişte sağlık kontrolünden geçirilmiş, durumu şüpheli görülenler karantinaya alınmıştır. Ülkemizdeki ilk kovit-19 hastası vatandaşımız 10 Mart'ta tespit edilmiştir. Bunu izleyen günlerde okulların tatil edilmesi, yurt dışı görevlerin ertelenmesi, insanların toplu olarak bulunduğu mekanların faaliyetlerine ara verilmesi, etkinliklerin ertelenmesi gibi çok sayıda tedbiri seri bir şekilde hayata geçirdik. İlk tespitten bir hafta sonra hasta sayımız 47'ye ulaştı ve ilk can kaybımızı 18 Mart'ta verdik. 18 Mart tarihindeki kapsamlı değerlendirme toplantımızın ardından yaklaşık 100 milyar liralık bir ekonomik destek programını milletimizle paylaştık. Bu çerçevede Meclis'imiz gereken düzenlemeleri yaptı. Böylece ilave kaynak aktarmak suretiyle İşsizlik Fonunu güçlendirerek çalışanlarımızın Kredi Garanti Fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkarımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Ayrıca, en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartırken, Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödenme tarihini de Nisan başına aldık. İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştıran, telafi çalışma süresini azaltan, sosyal yardımları artıran düzenlemeyi de hayata geçirdik. Hem hastalıkla mücadele, hem de bunun ekonomik sonuçlarının telafisiyle ilgili ihtiyaç duyulan ilave tedbirleri peyderpey ilan ettik. Önümüzdeki süreçte de bu konuda gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. " diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE İSE 53 BİN VATANDAŞIMIZI EVLERİNDE İZLEMEYE, 8554 VAKAYI İSE HASTANELERDE TAKİBE ALDIK"

Erdoğan, "Bugün itibariyle dünya çapında kovit-19 hastası sayısı 426 bine, ölü sayısı da 19 bine ulaşmıştır. Ülkemizde ise 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Kovit-19 teşhisi konan 1872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi altındaki hastalarımızdan 44'ünü ise maalesef kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Malum olduğu üzere bu virüs daha çok kronik hastalığı olanlar ile yaşlılarda ölümcül sonuçlara yol açıyor. Hasta ve yaşlılarımıza virüs bulaşmasının tek yolu, kendimize gönüllü karantina uygulamak, yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamaktır. Nitekim vefat eden hastalarımızın tamamında da kovit-19 yanında da ilave rahatsızlıklar söz konusuydu. Özellikle yaşlılarımızın hem kendilerinin, hem de diğer insanların sağlıkları için bu süreçte kesinlikle ve kesinlikle dışarıya çıkmadan hayatlarını evlerinde sürdürmeleri şarttır. Yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi, onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Bunun için başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle, saygıyla, ihtimamla korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı dahi kabul edemeyiz." dedi.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA KARŞI HAZIRLIĞIMIZ VARDIR"

Erdoğan şöyle devam etti:

"Sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve kalitesi konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye bu sürece son 17 yılda dünyanın en güçlü ve yaygın genel sağlık sigortasını hayata geçirmiş, dünyanın en modern hastanelerini inşa etmiş, 1 milyonu aşkın sağlık personeliyle en yüksek standartlarda hizmet kalitesine ulaşmış ülkesi olarak girmiştir. Bugün ülkemiz Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bini diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir. İlave 32 bin sağlık personeli alımıyla ilgili çalışmaları da başlattık.

Ayrıca, gelişmiş üretim gücümüzle sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu pek çok malzeme de kendi kendimize yeterliyiz. Geçmişte bu tür kriz dönemlerinde dünyadan yardım isteyen bir ülke durumundaydık. Bugün ise dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den yardım talep etmiş, bunların 17'sine de imkanlar nispetinde gereken malzemeler gönderilmiştir. Dostlarımızı bu sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi takdirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Devlet olarak tüm kurumlarımızla üzerimize düşenleri yaparken vatandaşlarımızdan da destek ve anlayış bekliyoruz. Sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kurumlarımız başta olmak üzere bu hastalığın yayılmasını önleyecek tüm birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediyelerimizin, gıda ve temizlik malzemeleri tedarik zincirinde çalışanlarımızın, ekonomiyi ayakta tutmak için üretimde ve hizmet sektöründe faaliyetlerine devam eden kuruluşlarımızın gayretlerini de takdirle takip ediyoruz. "

"HER VATANDAŞIMIZIN CANI BİZİM İÇİN AYNI DERECEDE DEĞERLİDİR"