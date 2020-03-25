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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ulusa Sesleniş" konuşması yaptı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ulusa Sesleniş" konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ulusa Sesleniş" konuşması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ulusa Sesleniş" konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ulusa Sesleniş" konuşması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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