Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını kararlılıkla...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını kararlılıkla savundukça savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını kararlılıkla savundukça savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:13 Kaynak: AA
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