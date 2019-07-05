Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını kararlılıkla...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını kararlılıkla...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını kararlılıkla savundukça savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını kararlılıkla savundukça savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:13 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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