Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak, Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu, Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak, Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu, Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir."
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11.07.2020 03:41:55. #1.13#
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