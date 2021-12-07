Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çalışmaları Avrupa ayağından 2023'te çok daha farklı sesler getirecektir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çalışmaları Avrupa ayağından 2023'te çok daha farklı sesler getirecektir

07.12.2021 06:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çalışmaları Avrupa ayağından 2023'te çok daha farklı sesler getirecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka'daki Uluslararası Demokratlar Birliği'nin temsilcilerine hitabında, "Durmadan, yılmadan, kararlı bir şekilde bu çalışmaları sürdürmeniz Avrupa ayağından 2023'te çok daha farklı sesler getirecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka'daki Uluslararası Demokratlar Birliği'nin temsilcilerine hitabında, "Durmadan, yılmadan, kararlı bir şekilde bu çalışmaları sürdürmeniz Avrupa ayağından 2023'te çok daha farklı sesler getirecektir. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka'daki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileriyle telefonda görüştü.

Danimarka'da temaslarda bulunan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, UID temsilcilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Katar'da bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, UID temsilcilerine hitabında, Danimarka'da yapılacak çalışmaların tesir alanının farklı olacağını belirterek, şunları kaydetti;

"Avrupa'da şu anda sürmekte olan bu çalışmalarla 2023'e çok daha farklı hazırlandığınızın, hazırlanacağınızın inancı içerisindeyim. Bu çalışmaları ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak başarılı bir şekilde sürekli olarak devam ettirmeniz inşallah bizi tüm diğerlerinden farklı kılacaktır. Bu konuda başarılı çalışmalar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Durmadan, yılmadan, kararlı bir şekilde bu çalışmaları sürdürmeniz Avrupa ayağından 2023'te çok daha farklı sesler getirecektir. Fakat sadece Avrupa'da kalmamalısınız. Çünkü sizlerin bir ayağı, eli, gözü Türkiye'nin değişik vilayetlerinde. Oralarla da irtibatlarınızı kesmeden devam ettirmeniz bizleri çok daha güçlü kılacaktır. "

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çalışmaları Avrupa ayağından 2023'te çok daha farklı sesler getirecektir - Son Dakika

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