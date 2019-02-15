Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası Doğrudan Yatırımlarda Yüzde 14'lük Artışla 13.2 Milyar Dolara...
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BURSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitinginde konuştu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BURSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitinginde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:27 Kaynak: AA
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