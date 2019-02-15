Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası Doğrudan Yatırımlarda Yüzde 14'lük Artışla 13.2 Milyar Dolara...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BURSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitinginde konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor

Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz