Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle...
32 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'daki Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı
Erdoğan: THY, Osaka-İstanbul seferlerine gelecek yıl başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere S-400 açıklaması
İmar Barışı başvuru tarihi uzatıldı