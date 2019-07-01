Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle...

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:40 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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