Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplum geleceğini tehdit eden terör, açlık, küresel ısınma...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplum geleceğini tehdit eden terör, açlık, küresel ısınma...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplum geleceğini tehdit eden terör, açlık, küresel ısınma gibi problemleri çözme kabiliyetini giderek kaybediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplum geleceğini tehdit eden terör, açlık, küresel ısınma gibi problemleri çözme kabiliyetini giderek kaybediyor." - ANKARA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
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