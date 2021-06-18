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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi"

18.06.2021 15:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'nde NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'nde NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında konuştu. (2)

Erdoğan: "Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi. BM Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini 100 gün sonra gündemine alabildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongre, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi' - Son Dakika


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