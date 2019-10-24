Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumun bunca vakittir iki terör örgütünün anlaşmalı şekilde...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası toplumun bunca vakittir iki terör örgütünün anlaşmalı şekilde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumun bunca vakittir iki terör örgütünün anlaşmalı şekilde...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumun bunca vakittir iki terör örgütünün anlaşmalı şekilde kurguladığı bir şantajın oyuncağı haline dönüşmüş olması maalesef çok acıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumun bunca vakittir iki terör örgütünün anlaşmalı şekilde kurguladığı bir şantajın oyuncağı haline dönüşmüş olması maalesef çok acıdır. Hele hele koca devletlerin bu trajik oyunu ciddi ciddi sahiplenmeye kalkmaları çok daha acıdır. Türkiye'nin 9 Ekim saat 16.00'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı bu şantaj ve tiyatro sahnesini yıkmış ve hakikatleri ortaya çıkarmıştır."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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