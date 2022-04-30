Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Umman ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Umman'la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.