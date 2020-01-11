Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden taziye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden taziye... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden taziye...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden taziye..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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