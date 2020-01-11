Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden taziye... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden taziye...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.
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