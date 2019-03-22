Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ümmetin Bekasını İlgilendiren Hususlarda Tek Yürek, Tek Bilek Olup...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ümmetin bekasını ilgilendiren hususlarda tek yürek, tek bilek olup beraberce hareket etmeliyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ümmetin bekasını ilgilendiren hususlarda tek yürek, tek bilek olup beraberce hareket etmeliyiz. İslam dünyasının ve insanlığın ortak geleceğini tehdit eden meselelerde kısa vadeli çıkarlar, orta ve uzun vadeli menfaatlerimizin önüne geçmemelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA
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