Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

04.04.2022 21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı. Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.

(Aykut Zor/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı - Son Dakika


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