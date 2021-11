Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya markası İstanbul'u tarihine, şanına ve güzelliğine yakışır bir konuma getirmekte kararlıyız. Her ne kadar birileri, bu CHP zihniyeti 'Zulüm 1453'te başladı.' dese de asıl niyetlerini ele veriyorsa da biz 2053 vizyonumuzda fethi, lafzı ve manasıyla yeni nesillerin zihinlerine ve gönüllerine kazımaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, en büyük projelerinin Atatürk Havalimanı alanına yapacakları 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçesi olacağını söyledi. Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız millet bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır." diye konuştu.

Ümraniye'nin çarpık şehirleşmenin tüm sıkıntılarını yaşamış bir ilçe olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaşı 60'ın üzerinde olanlar 1970'lerin, 1980'lerin, 1990'ların Ümraniyesini hatırlayacaklardır. Ümraniye ismi medyada ancak ya öldürülen işçilerle ya patlayan çöplüğüyle ya da sefalet görüntüleriyle yer alırdı. Kim vardı o zaman buranın belediyesinde? Kim vardı? CHP. CHP deyince akla ne gelir? Çöp, çamur, çukur, pislik. Bu gelir akla. Öyle ki Ümraniye denince akıllardaki İstanbul ile ilgisi olmayan, uzak mı uzak bir yer akla gelirdi. Bugünkü güzel Ümraniye ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bu hatıraları bir daha aynı yanlışlara düşmemek için asla unutmamalıyız. İşte bu anlayışla çeyrek asrı aşkın bir süredir İstanbul'un her köşesini, her sokağını, her mahallesini, her ilçesini altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla donattık, donatıyoruz. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman bu Ümraniye'nin hali neydi? Ama elhamdülillah göreve geldik, işte Ümraniye bu hale geldi. Allah sizlerden de razı olsun. Eğer sizlerin desteği olmamış olsaydı, biz bugün buralara gelemezdik."

"2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 depreminin bölgedeki şehirlerin tamamıyla birlikte İstanbul'un da zaaflarını ortaya serdiğini ve önceliklerini değiştirdiğini belirterek, "Bu çerçevede şehrin yapı stokunun önemli bir kısmının hızla dönüştürülmesi ihtiyacı ortaya çıktı. İstanbul'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarını kısa sürede 81 ilimizin tamamına yaydık. Son 9 yılda yeni inşa ettiğimiz sosyal konutlarla birlikte toplamda 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık." ifadelerini kullandı.

Millet bahçesi açılış töreni öncesinde bir imam hatip okulu ile camiyi açtıklarını, burada cuma namazını kıldıklarını anlatan Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber eşi benzeri dünyada olmayan bu sonuç, 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldığımız anlamına geliyor. Halihazırda sahada yatırım değeri 100 milyar lirayı bulan 300 bin dönüşüm konutunun inşası sürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Konuşması sırasında kendisine seslenen vatandaşlarla da kısa süre konuşan Erdoğan, "Bundan sonra daha çok işimiz var. Libya Başbakanı geliyor, ondan sonra Yeşilay'ın YEDAM Projesi var, ona gideceğiz. Görüşmeler var, inşallah bir başka zaman." dedi.

Kendisini dinleyen vatandaşların coşkusuna da dikkati çeken Erdoğan, "Maşallah hanımlar çok diri, çok canlı ve ben inanıyorum ki bu hanım kardeşlerimizle birlikte 2023'ün zaferini buradan ilan ediyoruz. Gençlerle inanıyorum ki buradan ilan ediyoruz. Ana kademeyle hep birlikte Allah'ın izniyle buradan zafere yürüyoruz. Buna hazırız değil mi? Şu güzelim millet bahçesine bak. Aman Yarabbi. Şöyle az önce içinde dolaştık, gerçekten modern Ümraniye'ye bu yakışırdı. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum, kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 68 riskli alandaki 35 bin binada yer alan 117 bin konutun dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrin çeşitli bölgelerinde yeni yerleşim alanları kurmak için 49 rezerv alanı belirledik. Ayrıca 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimiz kapsamında 21 bin 562 konut da inşaat halindedir. Kamulaştırma ve kira yardımı gibi çalışmalar için de yaklaşık 5,7 milyar lira kaynak kullandık. Sadece Fikirtepe Projesi, altyapılarıyla birlikte 15 bin konutu ve 60 bin vatandaşımızı içeriyor. Bu projenin ilk etabını oluşturan 1134 konutu ve iş yerini hak sahiplerine teslim ettik. Aynı bölgedeki yeni ihale, yıkım ve inşa çalışmaları da hızla sürüyor. Üsküdar Kirazlıtepe'de de biten, devam eden ve yeni başlayan çalışmalar var. Şu anda yerleşmeler başladı. Elbette bunlar yanında kamu binalarından sokak ve cephe yenileme projelerine kadar pek çok hizmeti İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz."

Bugün, İstanbul ile 6 ili kapsayan "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi"nin ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının da Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi Karadeniz'e, Hazar Denizi'ne ve Macaristan'a ulaşan büyük bir parçanın özelliklerini yansıtan nadir alanlardan biridir. Aldığımız bu kararla ekolojik, doğal, tarihi, kültürel, estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizimizi koruma altına alarak, bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz. Dünya markası İstanbul'u tarihine, şanına ve güzelliğine yakışır bir konuma getirmekte kararlıyız. Her ne kadar birileri, bu CHP zihniyeti 'Zulüm 1453'te başladı.' dese de asıl niyetlerini ele veriyorsa da biz 2053 vizyonumuzda fethi, lafzı ve manasıyla yeni nesillerin zihinlerine ve gönüllerine kazımaya devam edeceğiz."

