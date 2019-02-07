Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversite Sanayi İşbirliğini Daha İleri Seviyeye Taşımalıyız. Bu Konuda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversite Sanayi İşbirliğini Daha İleri Seviyeye Taşımalıyız. Bu Konuda...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversite sanayi işbirliğini daha ileri seviyeye taşımalıyız. Bu konuda Çin'i çok başarılı görüyorum" -"Teknoloji çok hızlı gelişiyorsa bizim daha hızlı hareket etmemiz şart.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversite sanayi işbirliğini daha ileri seviyeye taşımalıyız. Bu konuda Çin'i çok başarılı görüyorum"
-"Teknoloji çok hızlı gelişiyorsa bizim daha hızlı hareket etmemiz şart. Madem çocuklarımız dijital bir dünyaya gözlerini açıyor, biz de buna göre hazırlık yapacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Teknokent'in açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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