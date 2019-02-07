Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversite Sanayi İşbirliğini Daha İleri Seviyeye Taşımalıyız. Bu Konuda...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversite sanayi işbirliğini daha ileri seviyeye taşımalıyız. Bu konuda Çin'i çok başarılı görüyorum" -"Teknoloji çok hızlı gelişiyorsa bizim daha hızlı hareket etmemiz şart.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Üniversite sanayi işbirliğini daha ileri seviyeye taşımalıyız. Bu konuda Çin
'i çok başarılı görüyorum"
-"Teknoloji çok hızlı gelişiyorsa bizim daha hızlı hareket etmemiz şart. Madem çocuklarımız dijital bir dünyaya gözlerini açıyor, biz de buna göre hazırlık yapacağız"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ODTÜ Teknokent
'in açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:13 Kaynak: İHA
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