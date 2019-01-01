Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversite Sayımızı 206'ya, Üniversite Öğrencisi Sayısını 8 Milyona...
27 dakika önce
IHAAW154157-SIY/01-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversite sayımızı 206'ya, üniversite öğrencisi sayısını 8 milyona ulaştırdık" dedi.
IHAAW154157-SIY/01-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Üniversite sayımızı 206'ya, üniversite öğrencisi sayısını 8 milyona ulaştırdık" dedi. 01.01.2019 15: 41: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:47 Kaynak: İHA
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