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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı olmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı olmalıdır. Cumhurbaşkanı olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz."
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