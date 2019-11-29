Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı olmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı olmalıdır. Cumhurbaşkanı olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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