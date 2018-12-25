Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer Er-Rezzaz'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer Er-Rezzaz'ı Kabul Etti

15 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:57 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ürdün, Güncel
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