Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer Er-Rezzaz'ı Kabul Etti
15 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:57 Kaynak: AA
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