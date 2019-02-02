Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah İbn El Hüseyin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah İbn El Hüseyin ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah İbn El Hüseyin ile bir araya geldi. Tarabya'da bulunan Huber Köşküne gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kapıda karşıladı. Karşılamanın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Görüşmenin basına kapalı gerçekleşeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:33 Kaynak: İHA

İkinci Abdullah, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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