Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah İbn El Hüseyin ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Ürdün Kralı
2. Abdullah ile bir araya geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ürdün Kralı 2. Abdullah İbn El Hüseyin ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ürdün Kralı 2. Abdullah İbn El Hüseyin ile bir araya geldi. Tarabya'da bulunan Huber Köşküne gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
kapıda karşıladı. Karşılamanın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Görüşmenin basına kapalı gerçekleşeceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:33 Kaynak: İHA
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