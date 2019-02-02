Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bir Araya Geldi

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah'ı Tarabya Köşkü'ne gelişlerinde karşıladı.

Erdoğan ve 2. Abdullah'ın bir araya geldiği yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:11 Kaynak: AA

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