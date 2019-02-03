Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde Kahvaltıda Bir Araya Geliyor.
1 saat önce
IHAAW113128-GEN/03-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:37 Kaynak: İHA
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