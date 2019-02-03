Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde Kahvaltıda Bir Araya Geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde Kahvaltıda Bir Araya Geliyor.

1 saat önce

IHAAW113128-GEN/03-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde Kahvaltıda Bir Araya Geliyor., System.String[]
IHAAW113128-GEN/03-02-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor. 03.02.2019 11: 31: 28 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

İkinci Abdullah, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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