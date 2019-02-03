Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bir Araya Geliyor
31 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geliyor İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:43 Kaynak: İHA
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