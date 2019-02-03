Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bir Araya Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bir Araya Geliyor

31 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geliyor İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geliyor
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor.
Köşk'e ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi . Ürdün Kralı 2.Abdullah'ın da Köşk'e gelmesinin ardından program saat 11: 30'da başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

İkinci Abdullah, Recep Tayyip Erdoğan, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti Erdoğan Talimatı Verdi, Yeni Dönem İçin Çalışmalar Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu Vurdumduymaz Sürücü, Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 13:14:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bir Araya Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]