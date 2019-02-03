Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile kahvaltıda bir araya geldi. Köşke ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da köşke gelmesinin ardından program saat 11.30'da başladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

İkinci Abdullah, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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