Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:57 Kaynak: İHA
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