Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Iı. Abdullah ile Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Iı. Abdullah ile Görüşüyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Iı. Abdullah ile Görüşüyor, System.String[]


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor. Görüşme öncesi II. Abdullah saat 11.30'da köşke giriş yaptı. Görüşme basına kapalı devam ediyor. 

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi

-Ürdün Kralı'nın aracının girişi

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:54 Kaynak: DHA

İkinci Abdullah, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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