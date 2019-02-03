Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Iı. Abdullah ile Görüşüyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ürdün Kralı
II. Abdullah ile Vahdettin
Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor. Görüşme öncesi II. Abdullah saat 11.30'da köşke giriş yaptı. Görüşme basına kapalı devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi
-Ürdün Kralı'nın aracının girişi
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:54 Kaynak: DHA
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