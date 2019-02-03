Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Iı. Abdullah ile Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Iı. Abdullah ile Görüşüyor

45 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Iı. Abdullah ile Görüşüyor, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor. Görüşme öncesi II. Abdullah saat 11.30'da köşke giriş yaptı. Görüşme basına kapalı devam ediyor.



CUMHURBASKANI RECEP TAYYIP ERDOGAN, URDUN KRALI II. ABDULLAH ILE VAHDETTIN KOSKU'NDE KAHVALTIDA BIR ARAYA GELIYOR (FOTO: GAMZE SIMSEK ISTANBUL DHA) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:30 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, İkinci Abdullah, Güncel
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