Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Iı. Abdullah ile Görüşüyor
45 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Ürdün Kralı
II. Abdullah ile Vahdettin
Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor. Görüşme öncesi II. Abdullah saat 11.30'da köşke giriş yaptı. Görüşme basına kapalı devam ediyor.
CUMHURBASKANI RECEP TAYYIP ERDOGAN, URDUN KRALI II. ABDULLAH ILE VAHDETTIN KOSKU'NDE KAHVALTIDA BIR ARAYA GELIYOR (FOTO: GAMZE SIMSEK ISTANBUL DHA
) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:30 Kaynak: DHA
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