Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Iı. Abdullah ile Görüştü
39 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı'daki konutlarından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın ardından Ürdün Kralı II. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah da köşke geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah'ı kapıda karşıladı. Saat 11.30 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:05 Kaynak: DHA
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