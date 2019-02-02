Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile Bir Araya Geldi (Görüntülerle)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi. - İstanbul

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Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi