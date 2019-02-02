Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile Bir Araya Geldi (Görüntülerle)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile Bir Araya Geldi (Görüntülerle)

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile Bir Araya Geldi (Görüntülerle), System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:59 Kaynak: DHA

Politika
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