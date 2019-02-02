Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile Bir Araya Geldi (Görüntülerle)
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:59 Kaynak: DHA
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