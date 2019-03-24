Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üreticilerimizin Doğrudan Perakendecilerle Buluşmasını Sağlayacağız"
41 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:07 Kaynak: AA
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