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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak üzere...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz."
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