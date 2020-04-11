Cumhurbaşkanı Erdoğan Urfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Urfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Urfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Urfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgraf mesajında, "Şanlıurfa ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal Mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarıyla, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Kurtuluş Savaşımızda, Urfa ve Urfalılar "Şanlı" unvanı almayı hak eden kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla ölümsüzleşmiş, aziz milletimizin gönlünde eşsiz bir yer edinmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Şanlıurfa'nın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstiklal Harbimizin en kasvetli dönemlerinde kadını erkeği, genci yaşlısıyla Urfalı kardeşlerimin kazandığı zafer, tüm milletimize umut aşılamıştır. Urfa, bir yıllık topyekün kıyamın ardından tamamen kendi direnişiyle düşmanı topraklarından söküp atmıştır. Çünkü Urfa, sadece sabır timsali Eyüp Peygamber'in değil, aynı zamanda inancı uğruna ateşe atılmayı göze alan Hazreti İbrahim'in de şehridir. Urfa'nın bu dönemde sergilediği destansı direniş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine 'şanlı' unvanı verilerek, özellikle takdir edilmiştir. Bundan tam bir asır önce mücadeleleriyle cesaretleriyle Urfa'yı Şanlıurfa yapan tüm kahramanları, tüm istiklal sevdalılarını minnetle yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 100 yıl önce Onikiler'in Urfa'da başlattığı direniş ruhu, bölücü terörden 15 Temmuz ihanetine, Suriye'deki harekatlarımızdan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere kadar vatanımızın bekası ve milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz tüm mücadelelerde bizlere ilham kaynağı olmuştur. Bugün de tüm dünyayla beraber ülkemizi de etkileyen korona virüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelemizde Urfa'nın ve siz kardeşlerimin cesaretinden ilham alıyoruz. Allah'a hamdolsun tıpkı daha öncekiler gibi bu mücadelemizi de milletimizin desteği ve duasıyla başarıyla sürdürüyoruz. Rabb'imizin buyurduğu gibi: 'Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır.' Yürekler, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diye vurdukça, Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir. Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça, hep birlikte Türkiye oldukça hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Şanlıurfalı kardeşlerimiz kalplerini refah tutsun. Türkiye, Allah'ın izni ve inayetiyle, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden gelecektir. Sizlerden salgınla ilgili tedbirlere riayet etmenizi özellikle istirham ediyorum. Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak üzere olduğumuz günlerde salgından dolayı sıkıntı çeken kardeşlerimize sahip çıkmanızı bekliyorum. Bu düşüncelerle 100. kurtuluş yıl dönümünüzü tekrar tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" ifadelerine yer aldı - ŞANLIURFA

Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:19 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı         
17:30
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim         
17:17
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da         
17:16
Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu         
17:03
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı         
16:56
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi         
16:54
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı         
16:44
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı         
16:38
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek         
16:20
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik         
15:54
Koronavirüs, Yeni Zelanda'da +18 oyuncak satışlarını patlattı Koronavirüs, Yeni Zelanda'da +18 oyuncak satışlarını patlattı         
15:54
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı         
15:50
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
15:40
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın         
15:21
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu         
15:19
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim         
15:15
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir         
15:14
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti         
15:11
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü         
15:05
Kim Kardashian'ın koronavirüs isyanı: Misafir odasında saklanıyorum millet! Kim Kardashian'ın koronavirüs isyanı: Misafir odasında saklanıyorum millet!         
15:05
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı         
14:46
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı         
14:29
Son dakika: Bakan Soylu'dan Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt         
14:22
Ünlü model Anna Modler'in köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı Ünlü model Anna Modler'in köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı         
14:22
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı         
14:14
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı         
14:06
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi         
14:01
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu         
13:41
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı         
13:24
Koronavirüs savaşçıları maskelerini çıkardı! Yüzleri yara içinde kalan sağlık çalışanlarının tek bir isteği var Koronavirüs savaşçıları maskelerini çıkardı! Yüzleri yara içinde kalan sağlık çalışanlarının tek bir isteği var         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 17:49:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Urfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]