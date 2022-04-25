Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Buluşmaları'na telefonla bağlandı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Buluşmaları'na telefonla bağlandı Açıklaması

25.04.2022 01:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Buluşmaları'na telefonla bağlandı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl Anadolu'yu dolaşıyorsam İstanbul'umuzun ilçelerini de tek tek dolaşarak mitinglerle inşallah yeni bir havayı İstanbul'umuzda beslenip, 2023'ü çok daha farklı bir neticeyle camiamıza sahiplendireceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl Anadolu'yu dolaşıyorsam İstanbul'umuzun ilçelerini de tek tek dolaşarak mitinglerle inşallah yeni bir havayı İstanbul'umuzda beslenip, 2023'ü çok daha farklı bir neticeyle camiamıza sahiplendireceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmacı olarak katıldığı Nevmekan Sahil'de İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Üsküdar Buluşmaları'na telefonla bağlandı.

Çelik, program sonunda gençlerin yoğun talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hitap ederek, ramazanlarını tebrik etti ve bayrama da kavuşma temennisinde bulundu.

Çelik'in katıldığı sohbet programının verimli geçtiğine inandığını belirten Erdoğan, "İnanıyorum ki çok güzel bir sohbet gerçekleştirdiniz. Tabii bununla kalmayarak inşallah bayramdan sonra özellikle bu yaz mevsiminde çok daha farklı, çok daha güçlü çalışmalara imza atacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, 2023'ün önemini vurgulayarak, "Nasıl Anadolu'yu dolaşıyorsam İstanbul'umuzun ilçelerini de tek tek dolaşarak mitinglerle inşallah yeni bir havayı İstanbul'umuzda beslenip, 2023'ü çok daha farklı bir neticeyle camiamıza sahiplendireceğiz. Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olarak sizlerden çok çok farklı bir netice beklediğimizi şimdiden bir Üsküdarlı olarak ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in topluluk arasında ilk defa oy kullanacak gençlerin olduğunu iletmesi üzerine Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ne yapacağız, çok çalışacağız. Özellikle gençlerimizin odak noktalarına AK Parti gençliği olarak yoğunlaşmamız lazım. Hele hele kentsel dönüşüm bölgelerinde gençliğimize çok güveniyorum. Tabii bu arada Küplüce, Ferah Mahallesi, bunun yanında Büyük Çamlıca Camisi'nin olduğu alanda kentsel dönüşümün gerçekleştiği bölgelerde sizlerden inşallah farklı bir netice meydana getireceğinize inanıyorum. Fikirtepe'ye varıncaya kadar bütün buralardaki fiziksel değişimin yanında ruhsal iklimi de siz gerçekleştireceksiniz. Bu noktada sizlere çok inanıyorum. 'Geçmişte yapılanlar geçmişte kaldı.' demeyeceğiz. Bugün ne yaptığımızı, ne yapıyor olduğumuzu, bunların hepsini genç kardeşlerimizle paylaşmak suretiyle inşallah 2023'e çok daha güçlü ve farklı şekilde hazırlanacağız. Sizleri bu duygu ve düşüncelerle selamlıyorum. Şimdiden bayramınız ve leyletil kadriniz mübarek olsun."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Buluşmaları'na telefonla bağlandı Açıklaması - Son Dakika


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