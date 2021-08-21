Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı - Son Dakika

Güzergahında bulunan NATO Yolu Caddesi üzerinde aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken, fotoğraf da çektirdi. Çocuklara oyuncak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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