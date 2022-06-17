Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da karne dağıtım törenine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da karne dağıtım törenine katıldı

17.06.2022 14:17

Cumhurbaşkanı, Erdoğan Üsküdar'da düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Törende bir konuşan Erdoğan ise karne alan öğrencileri tebrik ederek, "Evlatlarımızla her bir araya gelişimizde her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair umutlarımız daha da güçleniyor" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törende çocuklardan oluşan koro mini bir konser verdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına geçildi. Erdoğan, "Her eğitim öğretim yılı sonunda işte bugün burada olduğu gibi zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, ahlaklı nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığını yeniden yaşıyoruz. Evlatlarımızla her bir araya gelişimizde her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair umutlarımız daha da güçleniyor" dedi.

Erdoğan: Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik

"20 YILDIR ÖNCE EĞİTİM, ÖĞRETİM DİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Çünkü yarının mühendisleri, doktorları, öğretmenleri bugün karne alan çocuklarımızın arasından çıkacak. Yarının bilim insanları, sanatçıları, düşünürleri, siyasetçileri bugün okul bahçelerinde neşeyle koşturan evlatlarımızın içinden çıkacak. Yarının Türkiye'sini gözlerinin parıltısı, kalbimizi ısıtan işte bu çocuklar, gençler inşa edecek. Bunun için tam 20 yıldır önce eğitim, öğretim diyoruz. Bunun için eğitim öğretimi her işin başı olarak görüyoruz. Bunun için bütün imkanlarımızı eğitim, öğretim için seferber ediyoruz. Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz.

Erdoğan: Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik

"ASLAN PAYINI DAİMA EĞİTİME TAHSİS ETTİK"

Erkeğiyle, kızıyla, tüm evlatlarımız okusun. Zengininden fakirine, her vatandaşımızın çocuğu en nitelikli eğitim öğretim imkanına kavuşsun istiyoruz. Bu amaçla eğitimin kalitesini artırmak, eğitimi yaygınlaştırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz. Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik.

Erdoğan: Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik

"207 ÜNİVERSİTEMİZ VAR "

81 vilayetimize, anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye ve üniversiteye kadar çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Evet, göreve geldiğimizde 78 üniversitemiz varken, şimdi 207 üniversitemiz var. Yurtlarıyla, pansiyonlarıyla, spor salonlarıyla, kütüphaneleriyle ülkemizin eğitim altyapısını tamamen yeniledik. Özellikle maddi durumu sınırlı ailelerimize verdiğimiz maddi desteklerle çocuklarını okula göndermelerini teşvik ettik. Son 2 buçuk yılımıza damga vuran salgın sürecinde eğitime yaptığımız tüm bu devasa yatırımların hamdolsun meyvesini toplama fırsatı bulduk. Geriye doğru baktığımızda şu gerçeği net bir şekilde görebiliyoruz.

Erdoğan: Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik

"EĞİTİME ÖNE VERMESEYDİK ÇOK CİDDİ SIKINTILARLA KARŞILAŞIRDIK"

Şayet eğitim bütçemizi 10,3 milyar lira seviyesinden, bugünkü 274,3 milyar lira seviyesine çıkarmasaydık derslik sayımızı 343 binden alıp 611 bine yükseltmeseydik, Öğretmen kadromuzu 730 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik 81 vilayetimizdeki tüm okulları, en modern teknolojiyle teçhiz etmeseydik, velhasıl 2002'den beri eğitim öğretime gereken önceliği vermeseydik biz de diğer ülkeler gibi salgın döneminde çok ciddi sıkıntılarla, çok büyük zorluklarla karşılaşırdık."

Erdoğan: Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da karne dağıtım törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da karne dağıtım törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu: (1)
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da karne dağıtım törenine katıldı - Son Dakika

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