Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da karne dağıtım törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törende çocuklardan oluşan koro mini bir konser verdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına geçildi. Erdoğan, "Her eğitim öğretim yılı sonunda işte bugün burada olduğu gibi zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, ahlaklı nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığını yeniden yaşıyoruz. Evlatlarımızla her bir araya gelişimizde her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair umutlarımız daha da güçleniyor" dedi.

"20 YILDIR ÖNCE EĞİTİM, ÖĞRETİM DİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Çünkü yarının mühendisleri, doktorları, öğretmenleri bugün karne alan çocuklarımızın arasından çıkacak. Yarının bilim insanları, sanatçıları, düşünürleri, siyasetçileri bugün okul bahçelerinde neşeyle koşturan evlatlarımızın içinden çıkacak. Yarının Türkiye'sini gözlerinin parıltısı, kalbimizi ısıtan işte bu çocuklar, gençler inşa edecek. Bunun için tam 20 yıldır önce eğitim, öğretim diyoruz. Bunun için eğitim öğretimi her işin başı olarak görüyoruz. Bunun için bütün imkanlarımızı eğitim, öğretim için seferber ediyoruz. Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz.

"ASLAN PAYINI DAİMA EĞİTİME TAHSİS ETTİK"

Erkeğiyle, kızıyla, tüm evlatlarımız okusun. Zengininden fakirine, her vatandaşımızın çocuğu en nitelikli eğitim öğretim imkanına kavuşsun istiyoruz. Bu amaçla eğitimin kalitesini artırmak, eğitimi yaygınlaştırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz. Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik.

"207 ÜNİVERSİTEMİZ VAR "

81 vilayetimize, anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye ve üniversiteye kadar çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Evet, göreve geldiğimizde 78 üniversitemiz varken, şimdi 207 üniversitemiz var. Yurtlarıyla, pansiyonlarıyla, spor salonlarıyla, kütüphaneleriyle ülkemizin eğitim altyapısını tamamen yeniledik. Özellikle maddi durumu sınırlı ailelerimize verdiğimiz maddi desteklerle çocuklarını okula göndermelerini teşvik ettik. Son 2 buçuk yılımıza damga vuran salgın sürecinde eğitime yaptığımız tüm bu devasa yatırımların hamdolsun meyvesini toplama fırsatı bulduk. Geriye doğru baktığımızda şu gerçeği net bir şekilde görebiliyoruz.

"EĞİTİME ÖNE VERMESEYDİK ÇOK CİDDİ SIKINTILARLA KARŞILAŞIRDIK"

Şayet eğitim bütçemizi 10,3 milyar lira seviyesinden, bugünkü 274,3 milyar lira seviyesine çıkarmasaydık derslik sayımızı 343 binden alıp 611 bine yükseltmeseydik, Öğretmen kadromuzu 730 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik 81 vilayetimizdeki tüm okulları, en modern teknolojiyle teçhiz etmeseydik, velhasıl 2002'den beri eğitim öğretime gereken önceliği vermeseydik biz de diğer ülkeler gibi salgın döneminde çok ciddi sıkıntılarla, çok büyük zorluklarla karşılaşırdık."