Cumhurbaşkanı Erdoğan: Usulsüzlükler iptale götürür
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yerel seçimde usulsüzlük iddiaları olduğunu belirterek "Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:04
, İstanbul
'da yerel seçimde usulsüzlük iddiaları olduğunu belirterek "Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür" dedi.
Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor
Elçin Sangu'nun Hangi Partiye Oy Verdiği Ortaya Çıktı
İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum
CHP'li Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı