Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Usulsüzlükler iptale götürür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Usulsüzlükler iptale götürür

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yerel seçimde usulsüzlük iddiaları olduğunu belirterek "Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Usulsüzlükler iptale götürür, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yerel seçimde usulsüzlük iddiaları olduğunu belirterek "Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:04 
İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor Elçin Sangu'nun Hangi Partiye Oy Verdiği Ortaya Çıktı İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum CHP'li Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 03:02:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Usulsüzlükler iptale götürür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]