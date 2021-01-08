Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna canlı bağlantıyla katıldı: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna canlı bağlantıyla katıldı: (1)

08.01.2021 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna canlı bağlantıyla katıldı: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Sözlerine bu sabah erken saatlerde Amerika'dan uzaya gönderilen 5A uydusunun yolculuğunun başarılı geçmesini ve belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ederek başlayan Erdoğan, böylece Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısını 7'e çıkartmış olacağını söyledi.

Erdoğan, bir yandan da ekranlarda uydunun fırlatılış görüntülerinin izlendiğini ifade ederek, hala uzayda bulunan uydulardan üçünün haberleşme, üçünün de gözlem amaçlı olarak faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Bunların dışında bilimsel amaçlı çalışmalar için fırlatılan uyduların bir kısmının yakıt ömürleri tükendiği için devre dışı kaldığını belirten Erdoğan, istihbarat ve haberleşme amaçlı olarak tasarlanan TÜRKSAT 5A'nın da aktif olmasıyla birlikte faal haberleşme uydularının sayını 4'e yükselttiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu uydunun kapsama alanında Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Afrika, Orta Afrika, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'in bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geniş bir hizmet alanına sahip bu uydumuzla aynı zamanda mevcut haberleşme uydularımızı da yedeklemiş oluyoruz. Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum."

Erdoğan, ülke bakımından böylesine kritik öneme sahip TÜRKSAT 5A uydusunun tasarımında, üretiminde ve uzaya gönderilmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Türkiye'nin 1994 yılında başlayan uzaya uydu gönderme sürecinde, bu yıl içinde fırlatılacak TÜRKSAT 5B'nin ardından yeni bir seviyeye geçmeyi planladıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha önce yer gözlem uydumuz RASAT'ı kendimiz tasarlayıp, üretmiş ve 2011 yılında Rusya'dan uzaya fırlatmıştık. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları için kendi tasarımımız olarak geliştirdiğimiz Göktürk-2 uydusunu da 2012'de Çin'den uzaya göndermiştik. Hava kuvvetlerimiz yanında pek çok kurumumuz için önemli veriler sağlayan Göktürk-1 uydusunu ise 2016'da Fransız Guyanası'ndan fırlatarak uzaydaki yerini almasını sağlamıştık. Amacımız 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Bu uydu çok gelişmiş teknolojik donanıma sahip, önemli bir projedir. Yine önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimiz olan İmece isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz. İnsanlığın geleceğinde uzay çalışmalarının sahip olacağı önemli yeri şimdiden görüyor ve buna göre stratejimizi belirliyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından kurdukları Türkiye Uzay Ajansı'nın ülkenin bu alandaki vizyonunu hayata geçirmede önemli görevler üstleneceğini ifade eden Erdoğan, bu ajans tarafından hazırlanan 2021, 2030 milli uzay programını da yakın bir tarihte açıklayacaklarını, bu alandaki hedefleri kamuoyu ve tüm dünya ile paylaşacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önlerindeki 10 yıl içerisinde ülkeye kazandıracakları uyduları, insan kaynağına ve uzay sanayine yönelik projeleri bu programda ortaya koymuş olacaklarını belirterek, "Uydu alanında mikro uydular giderek öne çıkıyor. Biz de hem mikro uydu geliştirme hem de bu uyduları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içerisindeyiz. Bu amaçla ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz. Kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün uydu geliştirme faaliyetlerini destekliyoruz. Özellikle gençlerimizin bu konudaki heyecanlarını ve gayretlerini memnuniyetle takip ediyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna canlı bağlantıyla katıldı: (1) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna canlı bağlantıyla katıldı: (1) - Son Dakika
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