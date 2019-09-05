Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları...

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda, yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:36 Kaynak: AA
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