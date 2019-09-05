Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda, yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük."
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 14 milyar TL'lik 5 projeye teşvik verilecek Erdoğan'ın "Nerede şimdi?" dediği Abdüllatif Şener, son görüntüsüyle olay oldu Azerbaycanlı genç, Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için 17 gün bisiklet sürecek Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali: Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz