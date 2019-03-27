Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uyum ve Ahenk Olmadığı Zaman Hükümet Olarak Attığınız Adımlar Yarım Kalır
31 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Bolu Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Bolu Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:39 Kaynak: AA
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