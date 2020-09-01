Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan avukat cana kast etmeye, hırsızı savunan avukat hırsızlığa kalkışmıyorsa, teröristin avukatlığını yapanın da teröristliğe soyunması mümkün değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan avukat cana kast etmeye, hırsızı savunan avukat hırsızlığa kalkışmıyorsa, teröristin avukatlığını yapanın da teröristliğe soyunması mümkün değildir."
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kısıtlamalarla ilgili geri dönüş sinyali verdi Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlara ek yüzde 5 kesinti uygulayacak Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı 18 yaşındaki kadın, 5 ay önce evlendiği eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü Hastayı 2 kilometre sırtında taşıyan ambulans şoföründen duygulandıran sözler: Annemi hatırladım İslamofobik Fransız dergisi Charlie Hebdo, yine Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımladı Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine hastanede devam edilecek Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 74 ilimizi sarı kodla uyardı Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti